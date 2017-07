Yogadocent Marjan werkte samen met Cura Clinics: 'Het klopt gewoon niet'

EINDHOVEN - “Ze hebben alleen maar geld verdiend en verder niets.” Marjan Heerkens is een van de behandelaars die is benaderd door Cura Clinics. Cura Clinics kwam in het nieuws nadat de commercieel directeur een e-mail zou hebben vervalst. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deed aangifte van valsheid in geschrifte.

Geen klant gezien

Begin januari stuurde de instelling Marjan Heerkens een e-mail met daarin de vraag om samen te werken. Marjan is al heel wat jaren een ervaren massagetherapeut en yogadocent. “Ik weet wat het kan betekenen voor mensen met een burn-out. Daarom ging ik enthousiast in op dit verzoek. Maar ja, dat was in januari en ik heb nog geen klant gezien.”

De instelling zou voor de klanten zorgen. “Ik moest 425 euro betalen voor een jaar”, vertelt Marjan. “Cura Clinics zou klanten uit Sint-Michielsgestel door naar mijn praktijk sturen en ik wees mijn klanten met een burn-out op Cura Clinics. Zo zouden we elkaar helpen”



Verschillende keren belt Marjan naar Cura Clinics. “Ik kreeg te horen dat het jaar pas in zou gaan op het moment dat ik mijn eerste klant zou krijgen. Ik denk niet dat deze nog gaat komen. Tot nu toe hebben ze alleen maar geld ontvangen. Elke keer praten ze zichzelf er goed uit, maar uiteindelijk klopt het gewoon niet.”

Aangifte

Cura Clinics declareerde onder meer yoga en massages als onderdeel van een psychiatrisch behandelplan, terwijl dat normaal gesproken niet wordt gezien als behandeling.