Weer asbest gedumpt in bos, 'Groter probleem dan drugsafval'

LUYKSGESTEL - "Verdorie, weer een illegale dumping van asbest!" Boswachter Sjaak Smits baalt als een stekker. Hij werd gebeld door een jager die in de bossen bij Luyksgestel 50 platen asbest van 1 bij 2 meter gevonden had. Hij twittert erover. "Dit wordt een groter probleem dan drugsafval, alleen al qua kosten."

"Maandelijks vinden we ergens in Brabant asbest dat illegaal is gestort. Dat is een groot probleem. Want grote kans dat er deeltjes loskomen tijdens het dumpen. En die naaldjes zijn slecht voor mens, dier, plant en milieu."



Auto met aanhanger

De boswachter weet precies wat de zwakke plekken in de provincie zijn. "Je vindt dit soort afval in afgelegen gebieden. Met name in de bossen die niet zijn afgesloten door slagbomen en waar je met auto makkelijk in en uit kunt rijden. Als je daar een auto met een aanhanger ziet rijden, weet je al genoeg."



Vaak is de grond van Staatsbosbeheer. "Dat is een bedrijf, daarom mogen wij niet zelf - zoals een particulier wel mag - het asbest naar het grofvuil brengen. Wij mogen het niet aanpakken, moeten daarvoor een gecertificeerd bedrijf inschakelen. En dat kost per keer duizenden euro's."



35.000 euro boete

Staatsbosbeheer kan het asbest niet zelf afvoeren. "Een collega van mij heeft ooit zelf een stuk opgeraapt en namens zijn werkgever aangeboden aan de stort. Hij was te goeder trouw, maar moest daarvoor een boete van - let op - 35.000 euro betalen."



Smits verwacht dat hij steeds vaker met dit soort illegale dumpingen te maken zal krijgen. "In 2024 mag er nergens meer asbest in zitten. En zeker niet iedereen heeft zin om dat op de voorgeschreven nette en veilige manier weg te werken. Ik vrees voor de kosten waarmee Staatsbosbeheer dan opgezadeld wordt."