knuffelen met een Python: 'Demente ouderen komen tot rust'

VALKENSWAARD - Snoezelen met dieren. Mark Peeters uit Reusel heeft er zijn beroep van gemaakt om met zijn dieren naar instellingen te gaan waar de bewoners de beesten mogen knuffelen. Bij zijn collectie zitten niet alleen konijntjes en kippen, maar ook een enorme Python en schildpad: "Een beetje speciale dieren maakt het leuk voor de mensen".

Maandagmorgen vertrekt Peeters met zijn dieren vanuit zijn woning in het Belgische Kaulille. Er gaat een wagen vol beesten mee naar zorghoeve t'Brugske in Borkel en Schaft. De demente ouderen die daar verblijven worden getrakteerd op een ochtend knuffelen met dieren.



Rustgevend

De ouderen genieten zichtbaar van de dieren. "Deze mensen komen door de dieren helemaal tot rust", zegt Rinie Goossens van t'Brugske. Veel ouderen hebben vroeger zelf dieren gehad, of komen van een boerderij waar dieren werden gehouden. "Vroeger zorgden wij voor de dieren, nu is het andersom", zegt Goossens. Volgens haar lukt het de dieren goed om contact te maken met de ouderen.



Nergens bang voor

Het zijn niet alleen kippen, hondjes en katten die Mark Peeters meenneemt. Tot grote hilariteit van de bewoners komt er ook een enorme Python te voorschijn. Jan is een stoere oude man. Hij krijgt de Python om zijn nek en moet er om lachen: "Ik ben nergens bang voor". Maar Jan heeft dan ook een boerderij gehad en heel zijn leven tussen de dieren gezeten.