Kat zit vast onder zonnepanelen, brandweer redt het dier

WAALWIJK - De brandweer moet wel vaker uitrukken om katten uit bomen te redden, maar maandag moesten de brandweermannen van Waalwijk een kat bevrijden die vastzat onder zonnepanelen bovenop een dak.

Een hoogwerker moest eraan te pas komen om de kat op het dak aan de Mina Krusemanstraat te redden. Volgens een ooggetuige ging het beest erg tekeer tijdens de reddingsactie.



Baasje onbekend

Van wie de kat is, is nog niet bekend. Het dier is met de dierenambulance opgehaald en was erg verzwakt. Twee maanden geleden kwam een kat in Tilburg ook al vast te zitten onder zonnepanelen.