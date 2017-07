Op vakantie? Smokkel een flesje zand mee terug naar huis!

EINDHOVEN - Stop wat zand van het strand op je vakantieadres in je koffer. Het klinkt gek maar dát is wel wat de Eindhovense ontwerpers van Atelier NL aan de Brabanders vragen. Van elk meegebracht flesje zand maken zij vervolgens met een oven een klein stukje glas. En omdat zand overal in de wereld een andere kleur heeft, krijgen al die stukjes glas allemaal net een andere tint. 'To see a world in a grain of sand (een wereld ontdekken in een zandkorrel), is de dichterljke naam die de ontwerpers voor hun project hebben gekozen.

En wat gaan ze dan doen met al die kleine stukjes glas? Dat weten ze nog niet bij Atelier NL. Maar vóór de Dutch Design Week in oktober moeten ze iets hebben bedacht want het is juist de samenwerking met die Dutch Design Week waardoor ze de al lang gekoesterde wens nu uit kunnen voeren. Er zal een presentatie komen waarin de ontwerpers spelen met al die kleuren glas én met de plaatsen waar het zand vandaan komt. Deze week komt er al een website online met de verhalen van de Brabanders die hun flesje zand bij Atelier NL hebben ingeleverd.





Lonny van Ryswyck is een van de bedenkers van 'To see the world...'. Zij vergelijkt al die Brabanders die straks over de wereld uitvliegen met zandkorreltjes. "Zand reist ook over de hele wereld. Het wordt door water meegevoerd van de bergen naar de zee en spoelt dan uiteindelijk weer ergens op een strand aan. Dat vind ik een mooi idee."Die belangstelling voor zoiets simpels als zand past wel bij de ontwerpers van Atelier NL. Eerder zijn ze ook bezig geweest met klei. Ook klei heeft op allerlei plaatsen net een andere kleur. Bij Atelier NL maakten ze serviesgoed waarin die eigen klei-kleuren de hoofdrol speelden.Zand levert dus ook telkens andere kleuren glas op. Lonny: "Geel, bruin, zwart, groen, blauw... het is een enorm palet."Haar passie spreekt ook anderen aan. Bij een presentatie op Terschellling (tijdens Theaterfestival Oerol) kwamen duizenden mensen kijken. En... misschien nog wel veel belangrijker, ongeveer honderd mensen leverden al een eerste flesje zand in.O ja... bij Atelier NL zoeken ze 'wild zand'. Dat is zand dat je zomaar ergens vindt (het liefst met een leuk verhaal én een foto erbij); zand uit de zandbak of uit de bouwmarkt... díe kleur hebben ze al.