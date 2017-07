Gebiedsverbod voor boer uit Someren is terecht, rechter geeft burgemeester gelijk

SOMEREN - Een man uit Someren mag voorlopig niet op het perceel aan de Nederweertseweg in Someren komen omdat hij daar herhaaldelijk voor overlast heeft gezorgd. Het gebiedsverbod dat burgemeester Alfred Veltman in mei de man had opgelegd, is terecht. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Bosch maandag beslist.

De man was het niet eens met het gebiedsverbod en was naar de rechter gestapt. De rechter achtte bewezen dat de man zijn voormalige buren intimideerde door hun machines te saboteren en met een tractor een reclamebord van de buren vernielde.



Herhaaldelijk overlast

Ook was hij nog regelmatig te vinden op het perceel dat eigendom is van zijn moeder. De vrouw woont daar niet, op het perceel staan alleen stallen en schuren.



Omwonenden wilden graag dat het gebiedsverbod qua omvang werd uitgebreid. Burgemeester Veltman had voor het perceel gekozen omdat de incidenten op dat terrein hadden plaatsgevonden. Die motivatie werd door de rechter gedeeld.