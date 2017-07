Anouar Kali per direct van Willem II naar FC Utrecht

TILBURG - Anouar Kali (26) verruilt per direct Willem II voor FC Utrecht. De middenvelder ondertekende een contract voor twee seizoenen in De Galgenwaard, met een optie op nog een jaar.

Kali was anderhalf seizoen actief voor Willem II. Daarin speelde hij 37 wedstrijden. In 2016 maakte hij zijn debuut voor de Tilburgers, uitgerekend tegen FC Utrecht.

Gebroken kaak

Kali maakte in april 2011 zijn debuut in de hoofdmacht van FC Utrecht. Twee jaar en 55 wedstrijden later vertrok hij naar Roda JC, om na één seizoen al weer terug te keren in De Galgenwaard. Kali raakte in januari 2015 in opspraak toen hij tijdens een training ploeggenoot Kristoffer Peterson een gebroken kaak sloeg. Het leidde tot het vertrek van de middenvelder naar Al Arabi in Qatar.

Een jaar daarna keerde Kali bij Willem II terug in de eredivisie. Nu gaat hij weer bij Utrecht aan de slag. “Ik voel dat de tijd rijp is om het verleden achter mij te laten en om een bijdrage te leveren aan een succesvol FC Utrecht”, zei Kali maandag.