NAC Breda lijft Estse international Karol Mets in

BREDA - NAC Breda heeft Karol Mets aan de selectie toegevoegd. De 24-jarige voetballer uit Estland komt over van Viking FK uit Noorwegen. Mets ondertekende maandag een contract voor drie seizoenen bij de naar de eredivisie gepromoveerde Bredanaars.

Mets speelde twee seizoenen bij Viking, dat hem in 2015 overnam van Flora Tallinn. “Met Karol halen wij een veelzijdige speler in huis, die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij zal zich in eerste instantie richten op de positie van verdedigende middenvelder, maar kan ook op de posities links in de verdediging uit de voeten”, zei technisch directeur Hans Smulders.



Mets speelde veertig interlands voor de nationale ploeg van Estland.