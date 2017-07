Geen incidenten bij Fort Oranje, ontruiming camping gaat dinsdag verder

RIJSBERGEN - ZUNDERT – De ontruiming van stacaravans op veld F van de camping Fort Oranje in Rijsbergen is maandag zonder incidenten verlopen. De ontruiming van het terrein neemt een paar dagen in beslag. “Dinsdag gaan we verder”, liet een woordvoerster van de Veiligheidsregio weten. “Er was rekening gehouden met alle scenario’s. Maar het is gelukkig heel goed gegaan en naar verwachting verlopen”, aldus de woordvoerster.

De gemeente Zundert nam het beheer van de camping in juni over. Volgens de gemeente waren de leefomstandigheden ver onder de maat en was de camping een criminele vrijstaat geworden.



Binnen een jaar moeten alle gasten op de camping vertrokken zijn. Maandag is een begin gemaakt met de ontruiming. Met hoogwerkers werden sterk verouderde stacaravans op diepladers geplaatst en weggereden. Op veld F staan vooral caravans waar vooral arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenië en seizoenswerkers wonen. Voor enkele van de bewoners op het veld is een uitzondering gemaakt, onder meer omdat zij in een zorgtraject zitten en hulp nodig hebben bij herhuisvesting.



Kort geding

Een aantal bewoners dat een bevel tot vertrek heeft gekregen, spant daarover deze week een kort geding aan bij de voorzieningenrechter in Breda. Hondentrainer Jerry (zijn achternaam noemt hij liever niet) is een van de mensen die het kort geding hebben aangespannen. Tot die tijd blijft volgens Jerry zijn caravan ongemoeid. Hij vindt dat hij ten onrechte op stel en sprong van de camping wordt gestuurd. “Onmenselijk”, noemt hij die beslissing. Volgens hem is de bewoners van Fort Oranje beloofd dat ze nog maximaal een jaar mochten blijven.



Voor een handvol bewoners op veld F is dus een uitzondering gemaakt, zij mogen nog even blijven. Zo ook bewoner Martin Huisman, de vader van het vermoorde Meisje van Nulde, Rowena Rikkers. Hij zit in een zorgtraject en er wordt nog naar nieuw onderdak gezocht. Maar, hij is ontevreden over hoe de ontruiming gaat. ”Zo ga je gewoon niet met mensen om”, zegt Huisman. “Fort Oranje ziet er uit alsof er een ontploffing is geweest en we in Irak zitten. Ze hadden iedereen wat meer tijd moeten geven.”



