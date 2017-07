Roosendaal liep uit voor De Draai: Tim Merlier winnaar

ROOSENDAAL - Minder grote namen en meer wielrennen. Dat was de nieuwe opzet van het wielerevenement De Draai in Roosendaal. Toch bleek niet iedereen blij met de vernieuwing.

Het wielerevenement heette voorheen De Draai van de Kaai. Dit jaar veranderde de opzet totaal. Geen rondjes meer om de kerk, maar een echte koers. “Voorheen zetten we in op een paar toppers. Het was meestal meteen duidelijk wie er ging winnen”, verklaart voorzitter Sander van Peer. “We probeerden dit jaar een wielerbeleving neer te zetten.”



Woedend

Langs de kant mompelen een paar toeschouwers dat ze grote namen als Chris Froome missen. Een gast komt woedend naar Van Peer toelopen, terwijl hij een interview afgeeft. “Waar zijn de grote namen gebleven? Hier koop ik toch geen kaartje voor. Belachelijk!”



“Dit is de eerste die ik hoor klagen”, benadrukt de voorzitter. “Je kunt het hebben over grote namen, maar ik kijk naar de wielerbeleving. Nu heb je veel renners die een sportieve prestatie leveren.”



Ook benadrukt hij ingezet te hebben op het binnenhalen van ploegen als Sunweb, Roompot of Lotto NL Jumbo, met Lars Boom uit Vlijmen. Ook Marianne Vos deed mee.



Zonder remmen

Nieuw was dit jaar de klasse: fixed-gear. Deelnemers reden daarbij zonder remmen en versnellingen. Diverse rijders vlogen flink uit de bocht.

De Belg Tim Merlier won bij de profs. Hij versloeg de Nederlanders Mike Teunissen en Jesper Asselman. Bij de dames won Sophie de Boer, eerder op de middag.Het was twee dagen groot feest in de stad. Zondag en maandag traden onder andere André Hazes Jr. en Mental Theo op. De 23-jarige Romy Dekkers uit Hoeven gaat helemaal los. “Lekker zuipen en feesten! Heerlijk.”"Het draait vooral om het bier, minder om het wielrennen", weet Peter Wouters (52) uit Roosendaal. "Dit is gewoon Brabantse gezelligheid!