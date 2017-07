Elektrische fiets vliegt spontaan in brand op vakantiepark in Valkenswaard

VALKENSWAARD - In een bungalow op vakantiepark de Kempervennen is maandagavond een elektrische fiets in brand gevlogen. De vakantievierders hadden de fiets binnen gezet om diefstal te voorkomen. Bij de brand kwam veel rook vrij.

De bewoners konden op tijd twee honden en een papegaai uit de bungalow halen. De brandweer had het vuur snel onder controle en ventileerde daarna de woning. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.



Begin juli vloog in een fietsenzaak in Uden spontaan een elektrische fiets in brand. De winkel stond in korte tijd vol met rook.