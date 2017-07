Man gewond bij schietpartij in Tilburg

TILBURG - Een man is maandagnacht gewond geraakt bij een schietpartij in de Puccinistraat in Tilburg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg rond twee uur 's nachts de melding dat er meerdere keren geschoten was. Er is met een politiehelikopter gezocht naar de dader of daders in de buurt, maar die zijn niet gevonden.



Over balustrade geklommen

De man is volgens getuigen in zijn buik en been geraakt. Omstanders hoorden schoten en zagen twee voertuigen wegrijden. De man zou van een balustrade van een woning van de Pucciniflat naar beneden zijn geklommen om hulp te zoeken.



De recherche doet onderzoek naar de zaak.