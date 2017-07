Albert Heijn bezorgt online bestelde boodschappen straks vanuit Eindhoven

EINDHOVEN - Albert Heijn opent dit najaar in Eindhoven een nieuw distributiecentrum. Vanuit deze locatie worden straks wekelijks 40.000 online bestelde boodschappen bij mensen thuis bezorgd. De zogeheten Home Shop Center biedt straks werk aan 800 mensen.

Het nieuwe logistieke centrum komt aan De Keten in Eindhoven, langs de A2 in de buurt van Eindhoven Airport. Vanuit deze locatie worden niet alleen de boodschappen aan huis gebracht. Er rijden ook vrachtwagens vol met bestelde boodschappen naar Pick Up Points in Brabant, Limburg en Gelderland.



Het distributiecentrum in Eindhoven is het eerste centrum in het Zuiden van het land. Wanneer het distriebutiecentrum exact opengaat is niet bekend. De supermarktketen spreekt over het najaar.