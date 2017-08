Dode man gevonden in huis in Tilburg, al enige tijd geleden overleden

Het lichaam lag al een tijdje in het huis. Foto: Jules Vorselaars

TILBURG - In een huis aan de Hugo de Grootstraat in Tilburg is dinsdagmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie lag de man er al een tijdje.

Hoe de persoon is overleden, is nog niet bekend. "Of het hier gaat om een natuurlijk overlijden, moet door de arts nog worden vastgesteld", legt een politiewoordvoerder uit.



De politie houdt vooralsnog geen rekening met een misdrijf. De technische recherche doet onderzoek.