Brabantse kippenboeren 'verbijsterd en geschrokken' door eiercrisis

HAPS - Brabantse kippenboeren reageren volgens boerenorganisatie ZLTO ‘verbijsterd en geschrokken’ op de eiercrisis die momenteel gaande is. "Ze voelen zich besodemieterd", zegt Hugo Bens, pluimveehouder in Haps en bestuurslid van de boerenorganisatie. Hij benadrukt dat de situatie voor Brabant op dit moment in vergelijking met de rest van het land positief is.

"Hier is op dit moment maar een enkel bedrijf geblokkeerd. En voor zover bij mij bekend zijn er nog geen Brabantse bedrijven met besmette eieren", zegt hij dinsdagochtend tegen Omroep Brabant.



"Maar", gaat hij verder, "van deze situatie hebben we als kippenboeren allemaal last. Mensen verliezen het vertrouwen in eieren. Ze zijn bang om eieren te kopen." Zelf heeft Bens een eierautomaat bij zijn bedrijf in Haps. "En er is al iemand die een gekocht doosje eieren heeft teruggebracht", aldus Bens. "Er was één ei uit." Op de automaat van Bens hangt inmiddels een briefje dat zijn eieren veilig zijn.



'200 procent zeker dat eieren niet besmet zijn'

"Ik weet voor tweehonderd procent zeker dat mijn eieren niet besmet zijn. Ik doe namelijk geen zaken met het luizenbestrijdingsbedrijf in Barneveld (red. Chickfriend)." Het bedrijf Chickfriend wordt ervan verdacht de schadelijke stof fipronil te hebben gebruikt om stallen van kippenboeren schoon te maken, om zo de schadelijke bloedluis te bestrijden.



Het middel is niet toegestaan in de pluimveehouderij. Daarom zijn inmiddels 180 bedrijven stilgelegd. En maandag waarschuwde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor besmette eieren. Eieren van één boer zouden een te hoog gehalte van de schadelijke stof bevatten. Zo hoog dat het eten van de eieren een direct gevaar oplevert voor de volksgezondheid.



De bedrijven die zijn geblokkeerd, mogen geen eieren, kippen of mest afvoeren. Als monsters uitwijzen dat de eieren geen fipronil bevatten, dan worden deze bedrijven weer vrijgegeven. De laatste resultaten van de analyses verwacht Bens uiterlijk woensdagavond.



'Nog niet eerder meegemaakt'

De bedrijven die zijn stilgelegd, moeten hun geleverde eieren terugroepen. Een strop voor die bedrijven en daar blijft het volgens Bens niet bij. De stallen van de bedrijven zullen schoon moeten worden gemaakt. "Maar hoe, is volgens hem nog onduidelijk. Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt", zegt hij.



De schade voor getroffen boeren kan volgens hem gigantisch zijn. Wanneer het niet lukt kippen te ontgiftigen dan kan het volgens hem zo zijn dat dieren geruimd moeten worden. Legkippen eindigen volgens Bens uiteindelijk als soepkippen. Besmette kippen belanden volgens hem echter niet in de voedselketen. "Geen enkele slachterij zal besmette kippen accepteren", zegt hij hierover.