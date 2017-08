Ruim 50 vaten drugsafval gedumpt in Zeeland

ZEELAND - De politie heeft dinsdagochtend vier grote en ruim vijftig kleine vaten met drugsafval gevonden in Zeeland. Ze kregen een tip binnen en vonden de vaten rond acht uur aan de Millsebaan. De gemeente gaat het afval opruimen.

Ondanks de enorme hoeveelheid was er geen sprake van lekkende vaten. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Drugsafval bestaat vaak uit aceton en andere chemicaliën die overblijven na het produceren van bijvoorbeeld xtc en amfetamine.



Het is niet de eerste keer dat er in dit gebied drugsafval wordt gedumpt. De politie is op zoek naar ooggetuigen die in de nacht van maandag op dinsdag iets verdachts hebben gezien.