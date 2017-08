Fietser overlijdt na aanrijding met auto

TILBURG - De 62-jarige man die eind juni op zijn fiets in zijn woonplaats Tilburg werd aangereden, is alsnog overleden. De man raakte zwaargewond bij het ongeluk en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde 27 juni op de Bredaseweg in Tilburg. Een 23-jarige man uit Oosterhout schepte twee fietsers met zijn auto. De fietsen lagen in delen verspreid over het wegdek. De man uit Oosterhout werd aanhouden en meegenomen naar het bureau. Het onderzoek is nog in volle gang.



Bij het ongeluk raakte ook nog een 42-jarige vrouw ernstig gewond. Hoe het met haar is, is niet bekend.