Motorrijder gewond bij botsing met auto in Veldhoven

VELDHOVEN - Een motorrijder is maandagavond gewond geraakt bij een botsing met een auto in Veldhoven. Volgens omstanders zou de motorrijder met zware verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het ongeluk gebeurde iets voor elf uur op de kruising van de Abdijlaan met de Parklaan.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet bekend. Ook is onbekend hoe het slachtoffer er nu aan toe is.