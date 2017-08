Kinderwagen rolt met baby in water

DEN BOSCH - Een baby in een kinderwagen is dinsdagochtend bij Fleringen in Den Bosch in het water gevallen. Het kindje werd door omstanders uit het water gered en is niet gewond geraakt. Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit.

Personeel van een ambulance keek het slachtoffertje na, maar de baby van een paar maanden oud heeft er niets aan overgehouden. Ter controle is het kindje vooralsnog meegenomen naar het ziekenhuis.