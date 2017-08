Agent schiet bij aanhouding inbrekers in Breda

BREDA - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een waarschuwingsschot gelost bij het aanhouden van inbrekers in Breda. Drie mannen van 22, 23 en 24 jaar oud uit Breda zijn aangehouden.

Het drietal stond rond half vier bij een pand aan de Nieuwe Haagdijk in Breda toen een agent hen zag. Ze sloegen op de vlucht toen de agent dichterbij kwam.



Een agent zag één van de drie in de Zijlstraat. Hij riep de 23-jarige Bredanaar, maar die negeerde hem. Omdat ook niet goed zichtbaar was wat de verdachte aan het doen was trok de agent zijn wapen.



De man wilde zijn handen niet laten zien en liep weg. De agent loste vervolgens een waarschuwingsschot. In de Fellennoordstraat kon hij alsnog worden opgepakt. Zijn twee mogelijke handlangers werden in een auto in de Zijlstraat aangehouden.