Vrouw op fiets aangereden door vrachtwagen

OSS - Een fietser is dinsdagochtend aangereden door een vrachtwagen op de kruising van de Oostwal in Oss. De aangereden vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Een ambulance en een traumahelikopter waren voor het ongeluk uitgerukt. Over de oorzaak is niets bekend. De politie heeft de weg afgesloten om onderzoek te verrichten.