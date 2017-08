Schietpartij in Tilburg: 'Man die werd neergeschoten, schreeuwde om hulp'

TILBURG - Meerdere bewoners van een flat aan de Puccinistraat in Tilburg zijn maandagnacht getuige geweest van een schietpartij, waarbij een man in zijn buik en been werd geschoten. Zij hoorden schoten, gevolgd door een enorme harde en doffe klap. Een van de bewoners vertelt dat 'het slachtoffer op zijn balkon om hulp schreeuwde'.

Het slachtoffer werd maandagnacht meerdere keren beschoten. Een bewoner van hetzelfde flatgebouw vertelt dat hij wakker werd van de schoten en buiten iemand hoorde schreeuwen. "Ik rende naar mijn balkon toe en zag dat een man een eindje verder over het balkon hing. Hij schreeuwde om hulp. Daarna zag ik hem vallen", vertelt de flatbewoner die zijn naam niet bekend wil maken.



Een politiehelikopter vloog lange tijd boven de stad op zoek naar verdachte voertuigen. Zonder resultaat, er werd niks gevonden. De flat is afgezet met lint zodat de politie onderzoek kan doen.Het is niet de eerste keer dat het onrustig is in deze wijk. In 2016 werd er verschillende keren gevochten en geschoten in de Tilburgse wijk. Een Turks echtpaar werd overvallen en twee buschauffeurs waren slachtoffer van een overval. Ook werd de 68-jarige Thérèse Hiwat, die in de wijk woonde, in 2015 met 41 messteken vermoord. De politie zette meer agenten in en er werd maandenlang preventief gefouilleerd.