Oss gaat Helmond weer voorbij als vijfde van Brabant

OSS/HELMOND - Oss is qua inwoneraantal opnieuw de vijfde stad van Brabant. De gemeente gaat volgens de laatste CBS-cijfers Helmond nipt voorbij. Het is niet voor het eerst dat Oss de vijfde van Brabant is. Maar op 1 januari van dit jaar moest Oss nog genoegen nemen met een zesde plek.

Het inwoneraantal van Oss groeide sinds 1 januari dit jaar met 277 tot 90.653 inwoners eind juni. Helmond zag het aantal inwoners sinds 1 januari een heel klein beetje teruglopen (-11). Helmond telde eind juni volgens het CBS 90.591 inwoners.

LEES OOK: Oss na herindeling groter dan gemeente Helmond, maar ook beter?

Belangrijk verschil tussen Oss en Helmond is dat in Helmond de meeste mensen ook echt in de stad wonen, terwijl Oss met Berghem, Megen, Haren, Macharen, Ravenstein, Lith en Geffen veel kleine kernen telt. In de stad Oss wonen zo’n 57.000 mensen.

De grote 5

Helmond behoort in tegenstelling tot Oss overigens wel tot BrabantStad. Het samenwerkingsverband tussen de vijf grote Brabantse gemeenten (Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch en Helmond) en de provincie Noord-Brabant. Naar verwachting zal deze samenstelling van BrabantStad niet snel veranderen.



Deze vraag hebben we als Omroep Brabant dinsdagochtend voorgelegd aan de programmadirecteur BrabantStad. Een antwoord hebben we nog niet gekregen. Voor de grote vier van Brabant vormen Oss en Helmond overigens geen bedreiging, zo blijkt uit de volgende cijfers:

1.Eindhoven 227.265 (+397)

2.Tilburg 214.079 (+275)

3.Breda 182.723 (+419)

4.Den Bosch 152.807 (+396)

Bron CBS: voorlopige inwoneraantallen per eind juni 2017. Met tussen haakjes de groei sinds 1 januari.