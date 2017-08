Buxusrups vreet hele tuin van Wesley aan: 'Niets meer van over'

UDENHOUT - "Van mijn mooie buxussen is niets meer over. Ik ben echt teleurgesteld." Wesley van Laarhoven uit Udenhout baalt enorm dat de buxusrups zijn tuin heeft uitgekozen om te 'wonen'. De beestjes hebben al zijn buxussen aangevreten.

"Het is ellende", weet ook boswachter Frans Kapteijns. Elk jaar zijn er meerdere plekken in het land waar de rups voor veel schade en narigheid zorgt. "De buxusrups komt uit het buitenland en heeft hier bijna geen natuurlijke vijanden", vertelt Frans. Dus kan het insect vrijwel ongestoord z'n gang gaan.



Dat merkte ook tuinliefhebber Wesley, die woont in de Udenhoutse wijk De Kuil. "Ik had mijn buxussen gesnoeid toen ik na een paar dagen zag dat er wat gele toppen op zaten. Ik dacht dat dat door het snoeien kwam, maar na nog eens twee dagen werd het steeds erger en zag ik dat het blad ook beschadigd was", beschrijft hij.



'Veel tijd en liefde'

Het duurde dan ook niet lang voor hij doorhad dat het hier om de beruchte buxusrups ging. Een flinke domper. "Ik steek veel geld, tijd en liefde in het onderhouden van mijn tuin. Het is wel mijn kindje, dus ik baal hier wel van. Natuurlijk er zijn ergere dingen en dit is ook wel de natuur, maar het is gewoon niet leuk", reageert hij.



Hij heeft zijn buxussen inmiddels behandeld met een bestrijdingsmiddel. "Dat is een van de manieren. En dan het liefst met een biologisch middel, want de chemische middelen doden ook weer andere beestjes", zegt boswachter Frans. Een andere methode is afvangen van de rups. "Maar dat is wel echt een monnikenwerk!"



Uitverkocht

De bestrijdingsmiddelen zijn overigens niet alleen door Wesley ingezet om de plaag uit te roeien. Tuincentrum Welkoop in Udenhout is door alle bestrijdingsmiddelen heen, nadat er de afgelopen periode veel vraag naar was. "We hopen vandaag weer wat voorraad binnen te krijgen", aldus een medewerker.



Wesley hoopt dat de middelen z'n werk gaan doen en dat zijn buxus straks weer groen is. "Voorlopig laat ik ze dus ook staan, want het is een rotzooi om ze eruit te halen. Het is afwachten, maar mocht het echt niet meer goed komen dan overweeg ik toch om ze eruit te trekken."