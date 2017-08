Doorgedraaide GHB-gebruiker uit Etten-Leur loopt half bloot over spoor

ETTEN-LEUR - Een 24-jarige GHB-gebruiker uit Etten-Leur is maandagavond volledig doorgedraaid. De politie heeft de man aangehouden.

Agenten waren naar de Zilvermeeuw gegaan, omdat de verwarde man liep met ontbloot bovenlijf over het spoor zou hebben gelopen. Ook zou hij op de Kloosterlaan een deuk in een bestelauto hebben getrapt.



Flesjes GHB

De verdachte deed erg agressief. Hij was naar eigen zeggen mishandeld, maar had geen zichtbare verwondingen. De politie vond bij de man drie flacons met vermoedelijk GHB.



Tijdens de rit naar het cellencomplex in Breda, schopte de verdachte meerdere malen tegen de ruiten van de politieauto. Op advies van de GGD-arts is de man voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.