Peter Koelewijn verhuist na 45 jaar terug naar Brabant

SOEST - Peter Koelewijn woont al 45 jaar in Soest, maar onlangs heeft de Eindhovense rocklegende besloten om terug te keren naar ‘zijn’ Brabant. Aan de telefoon legt hij uit hoe hij nog midden in de verhuizing zit.

“Het is nu een grote klerezooi hier”, vertelt Koelewijn terwijl hij koffie zet. “Ik heb in 45 jaar nooit hoeven te verhuizen en ik heb ongelofelijk veel troep hier. Alles stop ik of in een verhuisdoos of ik doe het weg. Als laatste pak ik uiteraard mijn koffiezetapparaat in.”



Vessem

Koelewijn heeft een mooi groot huis met een enorm stuk land eromheen in Soest, maar hij is toe aan iets anders. “Het werd ons te groot. We zoeken nu iets op kleinere schaal”, aldus de 76-jarige zanger. “We gaan eerst een jaartje iets in Vessem huren en dan kijken we verder.”



Zijn vriendin Els is een geboren Hilversummer, maar kijkt er naar uit om naar Brabant te trekken. “Mijn vriendin en ik liggen qua smaak wat uit elkaar, maar we zijn allebei blij om naar het zuiden te verhuizen”, vertelt Koelewijn. “En als ik er ben, dan verval ik weer in de Brabantse tongval.”