'Ik steek jullie kapot', Bredanaar dreigt agenten met keukenmes neer te steken

BREDA - Een 45-jarige Bredanaar is maandagavond in de wijk Brabantpark in Breda opgepakt, omdat hij dreigde agenten 'kapot te steken'.

De verwarde en agressieve man belde zelf met de politie. Hij vertelde de centralist dat hij flink had gesnoven en gedronken. De politie moest opschieten, omdat hij anders een 'willekeurig iemand' met een mes zou steken.



Verward

Toen agenten rond kwart over acht in de wijk aankwamen, stond de man voor zijn voordeur. Hij keek de agenten boos aan en zei dat hij een mes bij zich had. Hij riep: 'Ik steek jullie kapot'.



De politie wist de man te overmeesteren. In zijn broeksband vonden agenten een groot keukenmes.



Psychische problemen

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Daar verklaarde hij dat zijn gedrag een schreeuw om hulp was, omdat hij psychische problemen heeft.