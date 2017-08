Do moet hockey-internationals deze zomer met EK-lied naar grote hoogte brengen

VALKENSWAARD - "De meiden zingen alles al woord voor woord mee. Missie geslaagd, de energie voelt goed." Do is blij met haar nieuwe lied 'Sterker dan alleen'. De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond lanceert het als dé soundtrack voor het aankomende EK Hockey.

Ze lijken het oprecht naar hun zin te hebben, Do en een blik hockey-internationals dat voor de gelegenheid is opengetrokken. Valentin Verga, Sander de Wijn, Lidewij Welten, Caia van Maasakker en nog een aantal mannen en vrouwen in het oranje kwamen naar de studio voor de opnames van het lied. Daar bleken ze naast hockeyskills over goede dansmoves te beschikken.De zangeres uit Valkenswaard is blij en vereerd dat juist zij de stem mag zijn van het EK-lied. "Ik ben er supertrots op dat de hockeybond mij gevraagd heeft."Het EK wordt deze zomer gehouden in Nederland en begint op 18 augustus. Do zingt haar lied voor de openingswedstrijd waarin de hockeyvrouwen het opnemen tegen Spanje in het Wagener Stadion in Amsterdam."Ik denk dat het voor een sportlied belangrijk is dat het saamhorigheid weergeeft. En je moet er energie van krijgen. En de teamspirit is het allerbelangrijkste", aldus Do.En als het lied dat allemaal nog niet voldoende uitstraalt, dan is er nog de bijbehorende clip met sportieve beelden van de internationals met al hun emoties. Do: "Missie geslaagd. Iedereen vindt het tof, echt heel cool."