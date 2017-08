Bijtende winkeldief moet zich laten behandelen

OSS - Een 29-jarige winkeldief uit Berlicum die in september een medewerker van een supermarkt in Oss in zijn hand beet, moet zich van de rechter laten behandelen. De man die er vandoor probeerde te gaan nadat hij een aantal blikjes Bacardi-cola uit de winkel had meegenomen, hoeft van de rechter niet de cel in. Wel kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

De verdachte was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij de diefstal pleegde en de medewerker beet. Zo heeft hij volgens deskundigen een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Ook gebruikte hij cannabis. De rechter koos daarom niet voor een celstraf, maar voor een behandeling. Deze is inmiddels al begonnen en verloopt volgens de rechter goed.

Worsteling

De man sloeg op de vlucht toen twee medewerkers van de supermarkt in Oss hem wilden aanhouden. Hij probeerde naar buiten te rennen, maar een van de medewerkers wist hem te achterhalen.

Vervolgens ontstond er een worsteling en beet de verdachte de medewerker in zijn hand. Het slachtoffer zat lange tijd in onzekerheid over de gevolgen van de beet. Dit rekent de rechtbank de verdachte in het bijzonder aan.