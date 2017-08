Festival Boulevard den Bosch wil laagdrempelig en voor iedereen zijn

De opbouw van Boulevard is in volle gang, op de Parade in Den Bosch

DEN BOSCH - Donderdag begint Festival Boulevard in Den Bosch weer. Tien dagen lang is er muziek, dans en theater op verschillende plekken in de stad." Wij willen dat er voor heel veel verschillende mensen, verschillende dingen te zien zijn. Het moet een laagfrempelig festival zijn, letterlijk, want de voorstellingen zijn ook toegankelijk voor mensen met een beperking", zegt festival programmeur Nina Aalders.

De vraag is natuurlijk wat je niet mag missen op Boulevard. Daarom vroegen we aan Nina Aalbers wat voor haar, als programmeur, haar favoriete top 3 is. De niet te missen voorstellingen:



1: Imitation of life, de openings voorstelling, een heel ontroerende voorstelling uit Hongarije





2: Hallo Dampkring van theater Artemis, waarin een kinderkoor volwassen toe zingt3: Black Clouds van Fabrice Murgia uit België, over de donkere kanten van het internetOpvallende lokaties zijn er ook bij Festival Boulevard. Zo is er een voorstelling in de parkeergarage Sint Jan, op bedrijventerrein Beverspijken en op het platteland, tussen de maisvelden op de Wolfsdreef in Sint-Michelsgestel. Om daar te komen rijden er pendelbussen.