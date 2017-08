Ontruiming 'Veld-F' camping Fort Oranje klaar

RIJSBERGEN - De ontruiming van stacaravans op Veld F van de camping Fort Oranje in Rijsbergen is afgerond. Dinsdagmiddag zijn de laatste caravans weggehaald en afgevoerd. Dat laat woordvoerster Louise Schneider van de gemeente Zundert weten.

Wanneer andere delen van de camping worden ontruimd is nog niet bekend. Binnen een jaar moeten alle bewoners van de camping vertrokken zijn.



Uitzondering

Voor enkele van de bewoners op het veld is een uitzondering gemaakt, onder meer omdat zij in een zorgtraject zitten en hulp nodig hebben bij herhuisvesting.



Dinsdagmiddag ging de gemeente weer verder met het weghalen van andere leegstaande stacaravans.



Beheer camping

De gemeente Zundert nam het beheer van de camping in juni over. Volgens de gemeente waren de leefomstandigheden ver onder de maat en was de camping een criminele vrijstaat geworden.