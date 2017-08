PSV traint op alles-of-niets scenario tegen NK Osijek

EINDHOVEN - Aan de laatste training van PSV voordat het naar Kroatië afreist was te merken dat er nu al een cruciale wedstrijd aankomt. Met diverse mogelijke scenario's. Mocht PSV een paar minuten voor tijd nog een goal moéten scoren, dan kan het duo Luuk de Jong-Sam Lammers weleens als breekijzer ingezet kunnen worden. Daar werd althans op getraind.

En ook aan de partijvormen was te zien dat Phillip Cocu een ander team het veld in gaat sturen dan in de desastreus verlopen thuiswedstrijd tegen NK Osijek.



Luuk de Jong, Bart Ramselaar en Daniël Schwaab zouden in de basis-opstelling weleens plaats kunnen maken voor Hirving Lozano, Davy Pröpper en Derrick Luckassen. Jürgen Locadia zal dan als centrum-spits starten.Voor Sam Lammers zit er dus wellicht een rol als pinchhitter in, mocht het beslissende doelpunt voor PSV uitblijven."We houden inderdaad overal rekening mee. We moeten de volgende ronde halen en zullen misschien iets moeten forceren. Als het nodig is, sta ik er. Maar ik hoop dat we het eerder afmaken. Het is belangrijk voor de rest van het seizoen dat we doorgaan, dus er ligt wel enige druk op deze wedstrijd."En die druk ligt er omdat PSV in eigen stadion met 0-1 onderuit ging tegen de Kroaten. Een blamage, óf, zoals Phillip Cocu het noemde, een valse start. Mede daardoor lijkt de trainer van PSV weinig meer goed te kunnen doen bij een groot deel van de achterban. Maar aanvoerder Marco van Ginkel steekt liever de hand in eigen boezem."Iedereen weet dat dit een slecht resultaat was, maar dat ligt niet aan de coach. Dat ligt aan ons. Aan de spelers. En dat moeten wij voor iedereen, voor de club, voor de trainer en vooral voor onszelf recht gaan zetten. En daar gaan wij voor."