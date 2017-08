Drugsopslag met duizenden liters chemicaliën gevonden in Molenschot, verdachte aangehouden

MOLENSCHOT - Aan de Raakeindse Kerkweg in Molenschot is dinsdagmiddag een drugsopslag gevonden. Volgens de politie gaat het om zevenduizend liter chemicaliën. Een verdachte is aangehouden.

Volgens de politie gaat het om zoutzuur waarmee pasta gemaakt kan worden voor de productie van amfetamine.



Zoutzuur

De vloeistoffen zitten in jerrycans. Vijfduizend liter staat in een schuur en tweeduizend liter in een bus.



Volgens een politiewoordvoerder kan er met de grondstoffen voor miljoenen euro's synthetische drugs worden gemaakt.De politie spreekt over een grote vangst. De politie kwam de opslag op het spoor na een melding over een verdachte bus. Tijdens het onderzoek kwam ook de schuur in beeld.De landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is ter plaatse voor onderzoek. De grondtoffen worden door een gespecialiseerd bedrijf vernietigd.