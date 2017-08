DNA gevonden in zaak gewonde vrouw in Bossche Broek

DEN BOSCH - De politie heeft een DNA-spoor gevonden in het onderzoek naar de zwaar gewonde vrouw die afgelopen mei op de Donkerhooiweg in Den Bosch werd gevonden. Het 51-jarige slachtoffer werd in mei toegetakeld en achtergelaten in het natuurgebied het Bossche Broek.

Volgens de politie wordt de herkomst van het DNA nu onderzocht en kan dat leiden tot nieuwe aanwijzingen. Ook zijn er nieuwe getuigen gehoord.



LEES OOK: Wie liet een vrouw gewond en bewusteloos achter in het Bossche Broek?

Voor dood achtergelaten

Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies met de vrouw is gebeurd. Een wandelaar vond haar op 14 mei rond kwart voor acht 's ochtends bewusteloos en met ernstige hoofdwonden.



Ze is volgens de politie met grof geweld aangevallen en voor dood achtergelaten.