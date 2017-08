Dief met spijt stuurt gestolen luik 30 jaar later terug naar Oorlogsmuseum Overloon

OVERLOON - Een dief met spijt heeft na tientallen jaren een gestolen luik teruggestuurd naar het Oorlogsmuseum in Overloon. Het museum reageerde dinsdag op Facebook verrast op de onverwachte terugkeer van het onderdeel. “Er is nog hoop!”, schrijft een medewerker.

De onbekende dader stuurde het verroeste luik terug met een excuusbriefje. “Ergens in de jaren '80 van de vorig eeuw heb ik als tiener dit onderdeel uit het museum meegenomen'', schreef de anonieme dief.

Eerlijk boefje

De dief was het voorwerp weer tegengekomen en besloot het toen alsnog terug te sturen naar het museum. Het museum is blij dat de dief tot inkeer is gekomen. “Liever waren we het natuurlijk nooit kwijt geweest. Hoe dan ook, eerlijk anoniem boefje van toen: hartelijk dank!'', schrijft een medewerker op Facebook.

Het museum weet niet precies waar het luik oorspronkelijk onderdeel van was. Een medewerkster zegt dat ze nog niet precies weten wat ze nu met het luik gaan doen.



Vaker diefstallen

In Oorlogsmuseum Overloon krijgen ze wel vaker te maken met diefstal, maar niet met het terugsturen van de gestolen objecten.