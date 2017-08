Camera's en stalen platen in strijd tegen plofkraken Oss

OSS - Vier plofkraken in een paar maanden tijd, in en rond Oss is het raak. Daarom komt de Rabobank met maatregelen. Permanente camerabewaking en stalen platen moeten uitkomst bieden.

Afgelopen weekend was een Rabobank-filiaal in winkelcentrum de Ruwert het mikpunt van plofkrakers. Daar werd een geldautomaat uit de gevel geblazen. De daders gingen ervandoor in een donkere Audi.



Beveiligers

"We zijn uiteraard geschrokken door wat er is gebeurd. We doen er alles aan om de risico's tot een minumum te beperken.", zei directeur Ronald van Hintum na het meest recente voorval. Er werd zelfs nagedacht over beveiligers.



Die komen niet voor in het pakket maatregelen dat de bank nu presenteert. Wel is een aantal geldautomaten in het centrum de komende weken buiten gebruik. Een aantal andere geldautomaten wordt voortaan met camera's permanent bewaakt. Op weer andere automaten wordt 's nachts een stalen plaat bevestigd. Dat betekent dat er in de late uurtjes niet gepind kan worden.



Het is vrijwel zeker dat er een geldautomaat terugkomt in winkelcentrum de Ruwert, de locatie van de laatste kraak.



Eerdere plofkraken

Plofkrakers sloegen niet alleen toe bij de Rabobank en ook niet alleen in de stad Oss. Ook de omliggende dorpen Geffen, Vinkel en Heesch kwamen aan de beurt.