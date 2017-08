Oranje-speelster Daniëlle van de Donk: 'Ik luister vooral naar mijn papa'

ZEIST - Oranje maakt zich op voor de halve finale van het EK voor vrouwen. Donderdag speelt de ploeg in Enschede tegen Engeland. Daniëlle van de Donk speelt in de Engelse competitie en geeft advies aan haar medespeelsters. Op haar beurt krijgt zij weer tips van haar vader.

De technische staf is de oranjevrouwen momenteel aan het voorbereiden op het belangrijke duel tegen de Engelsen. Speelster Daniëlle van de Donk uit Valkenswaard neemt alle aanwijzingen in haar op, maar luistert ook naar de tips van haar vader.



Belangrijke tips

"Ik luister vooral naar mijn papa, die heeft er redelijk veel verstand van. Eén van zijn belangrijkste tips is dat ik moet genieten."



