Bredanaar heeft zeker dertig eieren met het giftige fipronil gegeten

BREDA - Cees Nieuwkerk (60) uit Breda at de afgelopen week voor zijn speciaal dieet dertig gekookte eieren. Nu waarschuwt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) dat eieren met de code 'X-NL-40155XX' een te hoge dosis van het gif fipronil bevatten. En laat dat nu net de eieren zijn die de Bredanaar heeft gegeten. "Het was net bingo", zegt de Nieuwkerk.

Twee weken lang zou Cees het 'gekookte-eieren-dieet' volgen dat zijn diëtiste hem had voorgeschreven. En dat ging best goed. "De eerste week had ik achter de rug. Ik at zo'n vier a vijf eieren per dag en was al wat kilootjes kwijt."



Giftige eieren

Toen de NVWA maandag een bericht naar buiten bracht over de giftige eieren en de gevolgen voor de gezondheid, bleek de bewuste code ook op de voorraad eieren van Nieuwkerk te staan.



Het was de vrouw van Cees die hem daar op attent maakte. "Ik zette muffins in de oven toen mijn vrouw zei: heb jij die eieren weleens nagekeken? Nou we hebben al veertig jaar met de loterij meegedaan. Nooit prijs, maar nu was het bingo", vertelt de Bredanaar.



Gezondheidsproblemen

Fipronil kan schade aanrichten aan nieren, lever en schildklier. Cees, die zware medicijnen heeft voor onder meer hartproblemen en astma, heeft dinsdag meteen naar zijn huisarts gebeld. "Naar omstandigheden gaat het prima met mij."



Geschrokken is Nieuwkerk niet. Wel is hij boos op de NVWA. "Die weten al veel langer dat er giftige eieren in omloop zijn. Waarom zijn ze daar niet eerder mee naar buiten gekomen."



'Lullig'

De Bredanaar heeft meteen contact gezet met de autoriteit. "Het lulligste vind ik wel dat ik nog geen enkele reactie van ze heb ontvangen."



