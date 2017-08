Nog meer eieren zijn besmet, gevaarlijk voor kinderen

EINDHOVEN - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de lijst met codes van eieren met een te hoog fipronil-gehalte voor kinderen uitgebreid. De dienst voegde dinsdag nog zeventien codes toe van besmette eieren. De codes staan op het ei en zijn online te controleren.

De NVWA waarschuwde consumenten maandag om eieren met bepaalde codes erop niet te eten. Het ging toen om tien codes van eieren die niet door kinderen gegeten mogen worden. De eieren met één specifieke code bleken het gevaarlijkst.



Deze eieren zouden een acuut gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Een deel van de eieren is al in de supermarkten terechtgekomen en daarom kunnen er al besmette exemplaren bij mensen thuisliggen. De codes kunnen hier gecontroleerd worden.



Insecticide

Fipronil is een insecticide dat tegen luizen, vlooien en teken wordt gebruikt. Het bedrijf Chickfriend uit Barneveld wordt ervan verdacht de schadelijke stof te hebben gebruikt om stallen van kippenboeren schoon te maken, om zo de schadelijke bloedluis te bestrijden. Het middel mag eigenlijk niet gebruikt worden in de voedselketen.



In heel Nederland zijn 180 pluimveebedrijven stilgelegd vanwege de vondst van het gif. Een enorme klap voor getroffen boeren.



Gegeten

Er zijn mensen in Nederland die per ongeluk al fipronil-eieren gegeten hebben. Volgens de NVWA zou het eten van één besmet ei geen direct gevaar zijn voor de gezondheid. Cees uit Breda at er vanwege een speciaal dieet al zeker dertig. Wat eventuele gevolgen voor hem zijn, is nog niet duidelijk.