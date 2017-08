Busje komt zo! Groningse waterstofbussen moeten tanken in Helmond

HELMOND - Even snel tanken, dat is er niet bij voor de waterstofbussen die vervoerder Qbuzz op dit moment als proef door Groningen en Drenthe laat rijden. Om de bussen van brandstof te voorzien, moet vijfhonderd kilometer verderop een speciaal tankstation worden bezocht. Gezellig, bij ons in Helmond! Dat meldt RTV Noord dinsdag.

De omroep schrijft hoe in februari in een persbericht nog trots gemeld werd: 'Waterstofbussen kunnen dezelfde afstand afleggen als dieselbussen. Ook het tanken van waterstof gaat net zo snel als het tanken van diesel.' Het retourtje Groningen - Helmond was daarbij niet ingecalculeerd.



Per oplegger

De waterstofbussen kunnen alleen terecht bij speciale tankstations. Daar wordt aan gewerkt in het noorden, maar dat gaat minder snel dan gehoopt. Vooralsnog zijn er alleen geschikte stations in Rotterdam en Helmond.



Om de test toch door te kunnen laten gaan, wordt af en toe dus in Brabant getankt. De bussen rijden niet zelf, want dat kost teveel waterstof. Per oplegger zouden ze volgens een woordvoerder van Qbuzz 'ongeveer twee keer' op en neer naar Helmond zijn geweest, weet RTV Noord.