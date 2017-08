Een soort Netflix op twee wielen: de Swapfiets verovert Brabant

TILBURG - Een abonnementsdienst met een vast maandelijks bedrag kennen we natuurlijk van bijvoorbeeld Netflix en Spotify. Maar in Eindhoven en Tilburg kun je nu zo’n abonnement nemen op een fiets. Inclusief gratis reparaties aan huis en een nieuwe fiets als die van jou gestolen wordt.

"De swapfiets is het eerste fietsabonnement van Nederland. Je krijgt van ons een fiets en die kun je gebruiken zoals je gewend bent. In het geval van een defect komen we bij je langs om het te fixen”, legt mede-oprichter Richard Burger uit.

Het idee ontstond bij een kopje koffie. De vier jonge oprichters begonnen met een aantal tweedehands fietsen van Marktplaats. Nu heeft Swap-fiets al meer dan vijfduizend klanten. In Brabant zijn de fietsen, te herkennen aan de blauwe banden, alleen nog in Eindhoven en Tilburg te vinden, maar het bedrijf heeft ook al plannen liggen voor Breda.

Op slot

Voor vijftien euro per maand fiets je op een Swapfiets. Voor dat bedrag hoef je nooit meer te voet naar de fietsenmaker. En wordt de fiets gestolen? Dan betaal je een eigen risico van veertig euro maar krijg je dezelfde dag nog een andere fiets. “Alle fietsen worden geleverd met twee goede sloten, dus we verwachten wel dat je de fiets altijd goed op slot zet", legt Burger uit.

Het bedrijf hoopt dat er tegen het einde van het jaar al zo’n 2500 Tilburgers op een Swapfiets rondrijden.