Fluitisten krijgen les van hitkanon Berdien Stenberg op dwarsfluitkamp

BLADEL - Als je de komende dagen flarden van dwarsfluitmuziek over de velden rond Bladel hoort trekken, ben dan vooral niet verbaasd. Zo’n 40 jonge dwarsfluiters zijn daar namelijk op dwarsfluitkamp en er wordt heel wat af gefloten.

De jongste is 8, de oudste 18 en allemaal hebben ze één gezamenlijk hobby, de dwarsfluit. Een week lang krijgen ze workshops, spelen ze samen in ensembles en repeteren ze met één groot dwarsluitorkest.



Berdien Stenberg

Onder hen, voor twee dagen, een beroemdheid. Het dwarsfluithitkanon uit de jaren ’80, Berdien Stenberg. Al zijn alle deelnemers jonger dan haar hit Rondo Russo, toch blijft ze bekend bij de dwarsfluiters. “De meeste jongelingen kennen me nog wel. De ouders kennen de hit en alles staat op youtube”, vertelt Stenberg. “Ze kennen het nummer en ze weten wat ik aan had.”



Berdien is ook geestelijk vader van de dwarsfluitkampen die tot 2000 werden gehouden. Daarna viel het stil. Een leerling van toen, Rogier de Pijper, heeft het vijf jaar geleden weer op gepikt. “Die kampen van toen waren zo inspirerend, dat ik en meerder met mij zelfs het vak zijn ingegaan. Ik wil dat enthousiasme ook doorgeven.”



Meer dan alleen fluiten

Het kamp zit vol en de jeugd heeft het naar z’n zin. Buiten wordt, tussen de repetities en workshops door gekletst en gespeeld. “We kennen elkaar, vooral als je vaker bent geweest”, zegt een van de leerlingen. “We halen heel veel grappen uit.”



Het kamp wordt zaterdag afgesloten met een slotconcert, in de tussentijd spelen de dwarsfluiters donderdag ook in de Efteling.