Grote uitslaande brand in centrum van Tilburg, monumentale pand verwoest

TILBURG - Er woedt dinsdagnacht een grote, uitslaande brand in het centrum van Tilburg. Het gaat om alle verdiepingen boven de FEBO aan de Heuvelstraat. Volgens de brandweer was er niemand in het pand aanwezig toen de brand uitbrak.

De brand is in de wijde omtrek te zien en te ruiken. Omwonenden spreken van een 'enorme vonkenregen' en heftige vlammen.



Het momumentale pand moet als verloren worden beschouwd, meldt de brandweer. Het pand werd mogelijk verhuurd als Airbnb, maar op het moment van de brand was er niemand aanwezig. Wel

Veel rook

Er hangt een dikke rookwolk boven Tilburg en je ruikt de brand in de hele binnenstad, zegt de verslaggever van Omroep Brabant.



De brandweer is met drie tankautospuiten en twee hoogwerkers aan het blussen en probeert vooral te voorkomen dat de brand overslaat op het naastgelegen pand.Ook de Vodafone en Ritel lijkten te zijn getroffen. De brandweer meldt rond 2 uur 's nachts dat de brand is overgeslagen naar de zolder van Vodafone.Er is sprake van een enorme rookontwikkeling. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten.