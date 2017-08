Politie-inval in Geldrop, buurtbewoners hoorden schoten

GELDROP - De politie heeft dinsdagnacht een inval gedaan in een woning in de Akert in Geldrop. Een persoon is gearresteerd. Bewoners zouden diezelfde avond schoten hebben gehoord.

De straat werd afgesloten voor verkeer. De inval trok veel bekijks van buurtbewoners.



Waarom de inval werd gedaan en of er daadwerkelijk geschoten is, is nog niet bekend.