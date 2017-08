Ravage na ramkraak op brillenzaak in Son

SON - Ramkrakers hebben dinsdagnacht om iets voor halfvier toegeslagen bij een brillenzaak aan het Raadhuisplein in Son. De ravage is enorm. De pui van de winkel ligt aan diggelen en brillen liggen verspreid door de zaak tussen glasscherven op de grond.

De daders hebben een onbekende hoeveelheid brillen buitgemaakt. Ze zijn er volgens een omstander in een kleine, donkere auto vandoorgegaan in de richting van het gemeentehuis. Ze reden in een auto met de lichten uit.



Doelwit van de ramkraak was Optiek Verhoeven aan het Raadhuisplein in Son. Tot 2013 heette de winkel Carpay Optiek.



Burgernetmelding verspreid

De politie heeft een Burgernetmelding verspreid. Van de dader of daders is geen signalement bekend.