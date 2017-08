Motorrijder overleden bij botsing met vrachtwagen in Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - Bij een ongeluk op de Schijndelseweg, de N637, in Sint-Oedenrode is woensdagochtend vroeg een motorrijder om het leven gekomen. Dit meldt de politie. De motorrijder kwam ter hoogte van de Schootsedijk in botsing met een vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur.



De N637 tussen Schijndel en Sint-Oedenrode is in beide richtingen dicht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht.