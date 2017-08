Monumentaal pand niet meer te redden, brandweer bang dat gevel omvalt

TILBURG - Het monumentale pand waar dinsdagnacht brand heeft gewoed, mag als verloren worden beschouwd. Het dak is volledig ingezakt, de bovenverdieping compleet uitgebrand. De brandweer zette de omgeving voor de veiligheid ruim af, omdat ze bang is dat de gevel instort.

Een bouwkundige komt woensdag kijken wat er eventueel behouden kan worden. De brandweer vreest dat de kans hierop erg klein is.



De brand brak even na middennacht uit en is mogelijk ontstaan door een kortsluiting in een droger op de bovenste verdieping. Al snel greep het vuur om zich heen en sloeg de brand over naar de zolder van het naastgelegen pand van Vodafone.