ZLTO noemt uitspraken NVWA over eieren 'tenenkrommend': 'Extra imagoschade'

EINDHOVEN - 'Tenenkrommend’ noemt Hugo Bens, pluimveehouder in Haps en bestuurslid van de boerenorganisatie ZLTO, de waarschuwing van de tweede man van NVWA om voorlopig terughoudend te zijn met het eten van eieren. Bens reageerde woensdagochtend in het programma Wakker! van Omroep Brabant op de uitspraken die de topman van de NVWA deed in het programma Nieuwsuur.

Bens begrijpt de uitspraak van de NVWA niet. In de winkel liggen volgens hem namelijk geen eieren meer van bedrijven die geblokkeerd zijn als gevolg van de eier-affaire. De uitspraken zorgen volgens Bens voor extra ‘imagoschade voor het ei’.

Woensdag overleg

Woensdagmiddag zit Bens samen met onder meer andere vertegenwoordigers van de landelijke boerenorganisatie LTO om tafel met de NVWA. Dit overleg stond al gepland, maar de uitspraken van dinsdagavond zullen wat hem betreft ook zeker worden besproken.

Behalve de NVWA, nemen ook het ministerie van Economische Zaken en vertegenwoordigers van bedrijven uit de gehele eierketen, zoals bijvoorbeeld supermarkten, deel aan het overleg over de fipronil-affaire.



Voedselwaakhond Foodwatch reageerde woensdag ook op de uitlatingen van de NVW-baas. De organisatie wil dat de NVWA één duidelijk advies geeft. Nu komt de boodschap op de website van de NVWA volgens Foodwatch niet overeen met de uitlatingen van de topman van de organisatie dinsdag in Nieuwsuur.



Op de website wordt nog steeds gezegd dat consumenten gerust eieren kunnen eten, als de code op de eieren maar niet overeenkomt met de lijst van eieren waarvan al vaststaat dat ze te veel fipronil bevatten. Dit advies staat volgens Foodwatch recht tegenover het advies dat de hoogste baas van de NVWA dinsdga gaf.