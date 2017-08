Willem II huurt Belgische aanvaller Ismail Azzaoui van VfL Wolfsburg

TILBURG - Ismail Azzaoui speelt dit seizoen voor Willem II. De Belgische aanvaller wordt door de Tilburgse club voor één seizoen gehuurd van VfL Wolfsburg.

De negentienjarige Azzaoui komt uit de jeugdopleiding van Anderlecht, die club verliet hij in 2014 voor een avontuur bij Tottenham Hotspur. Na anderhalf seizoen vertrok hij naar Wolfsburg. Hij maakte daar zijn debuut in de hoofdmacht, door een zware kruisbandblessure kwam hij echter weinig in actie.



"Maar dat is alweer even geleden. Ik train nu zo’n twee weken bij Willem II mee en dat gaat iedere dag beter. Ik wil iedere training sterker worden en kijk er ontzettend naar uit om aan de competitie te beginnen", aldus Azzaoui op de website van de Tricolores.



Trainer Erwin van de Looi gebruikte Azzaoui in de voorbereiding vooral op de linkerflank. "Maar als het moet kan ik ook op rechts uit de voeten. Bij de jeugdteams van België stond ik meestal op rechts. Ik kan zowel binnendoor als buitenom iemand passeren en schieten of voorzetten geven."



Kostas Lamprou speelt komend seizoen voor Ajax. De doelman vertrok deze zomer bij Willem II. Hij speelde in het seizoen 2014/2015 op huurbasis in Tilburg, daarna maakte hij transfervrij de overstap van Feyenoord naar Willem II. In totaal speelde de goalie 110 officiële wedstrijden voor die club.