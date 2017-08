Politie voorkomt overval, medewerker Rabobank Zundert mogelijk in complot

ZUNDERT - Een medewerker van het Rabobank-filiaal in Zundert tipte mogelijk overvallers als klanten een groot geldbedrag hadden opgenomen. Daarom heeft de politie ook deze vermoedelijke tipgever opgepakt. De aanhouding volgde op die van de vijf verdachten die zeer waarschijnlijk een Rabobank-klant wilden overvallen. De politie wist dit te voorkomen met het opzetten van een val, dat meldt BN DeStem.

Er wordt onderzocht of de bankmedewerker in het complot zit en de overvallers tipte, zo schrijft de krant. Het kwam niet tot een overval omdat de verdachten vlak voor de nieuwe beroving werden aangehouden in Zundert. Een arrestatieteam van de politie reed het busje van de verdachten klem en schoot een van inzittenden in de arm.

No Surrender

Een van de verdachten stond met zijn busje voor de Rabobank te wachten. Hij blijkt de voormalig president van motorclub No Surrender in Breda te zijn. Deze man werd vorig jaar voor de Ikea in Breda door vijf mannen in elkaar geslagen en vervolgens ontvoerd. De mishandeling stond op beeld en werd uitgezonden bij Opsporing Verzocht. Na de uitzending kon de politie de vijf daders arresteren.

Behalve de voormalig president, was er ook nog een man aanwezig die in de cel heeft gezeten op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering van Gino en Rien uit een garagebedrijf in Breda.



